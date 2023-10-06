【拉丁美洲大賽】「美斯國」決戰秘魯萬W練馬師

2000米草地一級賽拉丁美洲大賽周日在布宜諾斯艾利斯市郊的聖艾斯圖馬場舉行，今屆賽事匯集南美各賽馬大國的不少頂班佳駟參賽。

拉丁美洲大賽是全球唯一每年輪流在不同國家上演的一級賽，今年在阿根廷舉行，當地馬迷希望主隊能把握主場優勢，攻下這項南美洲獎金最豐厚的大賽。阿根廷代表「力騰」由聖艾斯圖前列練馬師艾卓令訓練，曾兩勝同場同程一級賽，看來是今仗的主要爭標分子。另一匹主隊馬「逸榮」為全場最高評分賽駒，在聖艾斯圖附近巴勒莫馬場的往績優異，上仗則在聖艾斯圖出爭一項2000米前哨戰，最終後來居上輕鬆勝出，此匹5歲馬今仗由2018年勝出此賽的孟力樑執韁。

阿根廷代表「最佳駿」原本角逐此賽機會不大，但因廐侶Star Galan受傷而補上，明顯並非練馬師裴繼達今仗的首選馬匹，而根據現時評分，今仗任務難巨，但其實牠上仗以出色表現掄元。

秘魯也許並非南美洲最受注目的賽馬國家，但自1981年首屆拉丁美洲大賽舉辦以來，共有9匹頭馬來自該國，今年秘魯將派遣已勝出多仗的「菲力爺」及「合時宜」參賽。「菲力爺」在位於利馬的蒙特利高馬場屢勝草地賽，包括以頂級表現攻下同程賽事，練馬師蘇毅倫也戰績彪炳，累積頭馬約1萬場，獲公認為全球贏馬最多的練馬師。據報，「菲力爺」這次由秘魯前往阿根廷的旅程不太順利，但蘇毅倫表示該駒已適應新環境。來自同一大馬房的「合時宜」最近6仗全勝，而且曾在蒙特利高勝出同程草地一級賽。

巴西賽駒歷來10度勝出拉丁美洲大賽，5歲賽駒「爽博士」曾攻下多項2000米及更長途程的大賽，今仗將力爭替巴西延續佳績。

烏拉圭今年雙龍出海，派出國際評分相若的「謙厚老爹」及「美艷女星」參賽。「謙厚老爹」迄今共得6冠，而且氣量充沛；「美艷女星」則曾在烏拉圭兩勝三級賽，以及在阿根廷勇奪二級賽冠軍。

智利去年憑O’Connor揚威拉丁美洲大賽，今年將以「放膽去活」應戰，該駒上仗在瓦爾帕萊索勝出一項1900米三級賽，為出道至今的代表作。