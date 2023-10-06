【太陽戰車錦標】文采侯婦都怕咗旋進軌跡

1600米一級賽太陽戰車錦標本周六在新市場的羅利賽道上舉行，該賽道以起伏不平而聞名，高仕登及高素德訓練的「旋進軌跡」曾在同場賽事掄元，支持者希望牠今次能夠憑以往的取勝經驗，摘下第5項一級賽桂冠。

「旋進軌跡」兩歲時在新市場輕鬆攻下一級賽雌馬一哩賽，其後累積豐富出賽經驗，上仗於一級賽傑克莫華大賽交出凌厲後勁，再度摘下直路一哩大賽錦標，馬兒賽後休賽近兩個月至今仗復出。

「旋進軌跡」表現也會偶有失準，包括前仗出爭薩塞克斯錦標遇上不利發揮的軟地，最終敬陪末席，雖然其後勝出傑克莫華大賽，但蹄下敗將至今均表現一般。

由費伯華訓練的「文采侯婦」氣勢如虹，在多維爾連勝兩項一級賽，包括上仗攻下尚羅萬尼錦標。「文采侯婦」的馬主兼育馬者Edouard De Rothschild表示：「難度甚高的羅利一哩賽道正好可以考驗馬兒的實力，要戰勝『旋進軌跡』絕不容易，倘若馬兒僅負於牠得亞軍，表現已算相當優秀。」貝知仁今仗續夥拍「文采侯婦」，他則認為馬兒能夠擊敗「旋進軌跡」。24歲的貝知仁正在冒起，今回將是他第2次赴英作賽，他說：「多維爾的直路賽道甚合馬兒發揮，相信新市場的賽道也會一樣。」

「花之城」增補上陣，馬兒近兩仗在同程賽事奏凱，包括上仗勝出1600米三級賽愛特蘭塔錦標。

自太陽戰車錦標於1974年成為全齡賽事以來，共有37匹3歲馬勝出，而較年長馬匹則12度奪冠，因此今仗兩匹3歲馬「枝葉萌生」及「凝神靜想」同樣值得留意。「旋進軌跡」的廄侶「枝葉萌生」表現續有進境，並曾勝出同場同程賽事。

「凝神靜想」是岳伯仁今仗派出的唯一參賽馬，去年幾乎勝出在新市場舉行的卓維利園錦標，翌仗憑強勁衝刺勝出育馬者盃兩歲雌馬草地大賽，今仗場地倘若愈乾快，此駒的勝算愈高。