【論戰天下】太陽戰車錦標單對單

周六下午轉播澳洲費明頓馬場舉行的東寶錦標，「浪漫勇士」憑贏香港盃及兩屆女皇盃級數，重配麥道朗奪標呼聲仍高。晚上的英國太陽戰車錦標，應是「文采侯婦」及「旋進軌跡」單打獨鬥場合。

姬倩王妃勝望極高

S1-1：「姬倩王妃」這匹美國進口馬適應快且級數亦高，今季先後於雲絲仙子錦標、文西錦標及戴花錦標名列前茅，尤以文西錦標與當今澳洲三大中短途王者交手仍力拚得亞軍，演出可人，如今降班跑二級賽鶴立雞群，薛恩停賽換麥道朗配搭無減弱，勝望極高。

第一神驥再下一城

S1-2：今場甘明斯錦標冠軍馬將自動晉級墨爾本盃，競爭激烈。原屬後備2的「第一神驥」在星期四已補上。上場於考菲爾德馬場在布文胯下沿欄一步不蝕輕鬆取勝，今次升班出爭分級賽但回師4戰3勝的費明頓馬場，本身跑2500米同程亦曾勝，負磅輕排外檔影響不大，有力再下一城。

浪漫勇士賽績硬淨

S1-3：東寶錦標是少數被減獎金的澳洲一級賽，今年只剩75萬澳元，皆因近季已變成考菲爾德盃及覺士盾的熱身賽，水準下降。「浪漫勇士」挾住女皇盃掟甩「先見」及「譽滿杜拜」賽績，出爭這場對手近績欠佳或路程不合的一級賽難度較低，費明頓外檔有時並不太蝕底，倘要贏月尾覺士盾，今場負重磅應要先下一城。

「心思谷」或是今屆墨爾本盃冠軍之選，這匹英國進口馬抵澳後適應快，上場木下錦標掟大彎追近，薛恩停賽回配去年春季嘉年華策此駒勝出女皇盃的韋紀力，論馬夠實力爭勝，只是2000米略嫌短。「風東來」目標是考菲爾德盃，與「浪漫勇士」一樣以此賽為抵澳熱身戰，日蝕大賽跑贏「譽滿杜拜」，以後駒作指標，身處澳洲跑一級賽綽綽有餘，而且同程6戰全入三甲。「澳勝歌」另一匹來自華禮納陣營，上仗費明頓馬場戴花錦標跑第3，2000米今年4月於蘭域贏過，岳禮華退休在即，近期手風大順，路合亦可爭位。

幻麗女神主備戰積極

S1-4：「幻麗女神」這匹「摘星勇驥」馬女只出賽5次，曾兩度於費明頓馬場入Q，包括上季於一級賽雅閣圍錦標（古摩亞育馬場錦標）不敵下周出戰珠峰錦標的「藏心中」。上仗考菲爾德復出跑第4走勢不差，賽前再彈多課閘備戰，回師直路賽受讓磅力足制勝。

古宅新貌坐位望贏

S1-5：「古宅新貌」由愛爾蘭進口到澳洲，上季度出賽已在費明頓展現極強後追力，當時剪毛期狀態未足。今季復出跑1200米直路當然嫌短，二級賽對手「星海行」亦強，但末段仍交出極強追勢跑第6，開氣後回師闊場1400米，縱非最首本但總比上仗好，坐位望贏。

攝政女后縮程更佳

S2-1： 「攝政女后」上次初跑草地扳至哩半，直路受困末段騎師按慢未有真正發揮，莫艾誠賽後匯報馬兒走勢稚嫩。今次縮程相信較易應付，只出賽4次「猛獅怒吼」子嗣仍有上升空間，半冷可作膽。

強勢族長喜遇弱旅

S2-2：今場是達德素拍賣會錦標賽，馬匹實力參差。「強勢族長」6月曾出戰高雲地利錦標包尾，但8月尾於伊波賽期國際錦標日尾場以一放到底姿態輕取實力甚佳的同父馬「星迷」，如今受賽制所限對手更弱，放出跑機會極大。

權勢母后強配出擊

S2-3：幾匹3歲馬上升空間較大，「權勢母后」今年6月敗於「昔日」之後增程至哩半發展，由膠沙地再進軍草地連下兩城，其實贏起來跑姿仍稚嫩，剛戰升上二班賽亦不過僅敗，馬昆同日在雅士谷上陣，而此駒馬主之一正是「金號角」主人，改用戴圖理亦啱數。

旋進軌跡級數秤先

S2-4：「文采侯婦」今季表現大躍進，頭3仗跑2000米左右賽事全部第2，但縮回一哩即攻下羅斯齊爾德大賽及尚羅萬尼錦標兩項一級賽，成為多維爾夏季最閃亮賽駒之一。今次初戰英國，憑其忠心演出有力延續佳績。「旋進軌跡」計級數當然比「文采侯婦」更高，但亦見過牠一失準可以三甲不入，贏不意外但大熱門如有風險的話則作配。「花之城」付出2萬英鎊後補報名加入，上仗於沙丘園贏得出色，近況大勇值得一試。「凝神靜想」近仗表現雖缺乏進步，但到底是一級賽曾有表現，實力亦比餘下幾匹優勝。

力騰2000兩戰全勝

S3-1：拉丁美洲大賽於1981年舉辦首屆，曾先後由阿根廷、智利、烏拉圭、巴西、巴拿馬、秘魯等輪流舉辦，視乎馬場而決定該屆是跑草地還是跑泥地。最近10屆賽果，智利及阿根廷代表各贏3次，近4年更由主辦方代表馬勝出，既然今屆在阿根廷聖艾斯圖馬場舉行，阿國馬可優先留意。「力騰」去年在賽馬會大賽叮噹馬頭僅敗於實力高強的El Musical，但賽後抗議升正，至今出賽8次3冠4亞1殿，2000米2戰2勝，剛勝後上贏馬姿態出色，秤先。

最強對手是隊友「逸榮」，評分全場最高亦曾遠征杜拜可惜無功，近仗連勝兩仗則明顯重拾勇態，2021年阿根廷二千堅尼及打吡冠軍，跑出水準可爭勝。巴西代表「爽博士」今年5戰未逢敵手，包括第100屆聖保羅大賽等兩項一級賽，跑法主動可偷襲。「合時宜」這匹秘魯代表至今11戰10勝，幕後放棄征美出戰育馬者盃雌馬賽留爭此場，或有驚喜。

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