【世界觀】拉丁美洲大賽捧主隊力騰

鍾意海外馬嘅朋友，響今個禮拜六、日真係可以過足癮，由中午到凌晨一齊玩盡三大洲頂級賽事。下晝先黎澳洲嘅東寶錦標賽馬日，夜晚就有英國新市場上演嘅太陽戰車錦標賽馬日。到凌晨時分就轉戰南美洲嘅阿根廷，欣賞首次越洋轉播嘅拉丁美洲大賽。

拉丁美洲大賽每年都由唔同嘅南美國家舉行，今屆輪到響阿根廷聖艾斯圖馬場上演。翻查歷史近4屆都係由主辦國嘅代表馬奪標，信數據，今屆優先留意阿根廷賽駒。4匹主隊馬，以「逸榮」同「力騰」級數較高，睇資料原來呢對馬同香港都有多少關係。

逸榮曾大炒當年情20馬位

響18年憑「羅素丹駒」（Roman Rosso）勝出呢項賽事嘅阿根廷冠軍騎師孟力樑（Wilson Moreyra），今年選擇騎評分最高嘅「逸榮」參賽。「逸榮」響21年出道，服役至今11戰6勝，響兩年前嘅3歲馬G1烏拉圭打吡，大炒依家響告東尼馬房嘅「當年情」20個馬位，不過響舊年年底角逐南美版凱旋門卡洛貝格國際大賽，就完全鬥唔過來香港後交畀黎昭昇訓練嘅「愛心神駒」，輸成5個馬位。近兩仗轉由孟力樑接手，即有起色連而且贏兩場，表現相當出色。

至於8戰取3冠4亞嘅「力騰」，就曾經響舊年嘅賽馬會大賽輕取「愛心神駒」7個馬位。以「愛心神駒」做尺，似乎「力騰」比「逸榮」更勝一籌。