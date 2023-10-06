冠軍金鎗威 周日又嚟一攻勢

呂健威目前以11W高踞練馬師成績第1位，今季沙田日賽火力強大次次有馬贏，已在此處共取得8W，比起黑夜之神方嘉柏，季內強攻谷草摘下7W，主場效應不遑多讓。呂廐在對上兩次田戰更加連中三元，周日賽事繼續屯重兵，為求鞏固榜首形勢，當不會錯過任何黃金機會。

呂廐今期參戰馬之中，第9場三班1600米草地之「巴閉哥」，上仗由布文接手，先聲奪人完成跨季連捷，如今增程一哩出擊，以騎練今季只憑此駒合作一次即贏馬，百分百命中率，今次乘勝追擊，與廐侶「襌勝寶駒」一併由其執掌帥印，必然視為重要爭勝籌碼。

另一匹熱過身之「龍船快」，上場於田草地1600米險告慢放得手，最終只以不足一乘之差，不敵今仗再遇的頭馬「巴基之友」，以本身均速擅放煞食本錢，今戰重返勝途1800米，在磅位拉近距離下，力足反先對手。

呂健威與何澤堯之合作，向來是信心保證，更何況騎者剛戰因過早垂手停催被重罰停賽，已經提出上訴，鬥志毋庸置疑，今次騎練重點合作「焦點」，熱過身後明日棄草跑泥，上季於泥閘一再展現追勢，看來轉場出擊志不在小。

此外，呂廐兩匹打王牌報名馬匹，「馬上旺」與「金發盛世」上季尾交出頭馬，延續跨季勇態，各自於強項復出，機會也是不容忽視。