【練馬師王】上季10次封王 最擅同日連「拼」

踏入10月份，季初一直蟄伏的大倉亦準備進行反擊，上季取得57W排名第4位的姚本輝，上月只獲3W，成績未見突出，惟今期所派8匹戰駒，當中包括幾匹明日之星「魅影獵飛」、「超好運」及「你知我拼」等，擺明車馬大搏殺。姚本輝上季曾10次勝出「練馬師王」，僅次於蔡約翰及呂健威而已，證明這個華倉經常安排馬匹在同一日出擊，而且命中率高，值得信賴。

今次姚本輝由「魅影獵飛」打頭陣，自從今年初轉戰泥地之後，表現扶搖直上，一口氣取得3連捷，最近3仗雖然屈居位置，但不論跑1200、1650及1800米都可交出不弱的走勢，性能十分廣泛。今次再攻泥地一哩，喜排1檔，爭勝條件十足，先拔頭籌機會頗高，因此投注姚本輝的「練馬師王」時，宜趁早「入場」落注。

至於把守尾門的「你知我拼」，至今跑過8仗，取得3冠2亞3殿，悉數闖入前4名，演出穩定。上季尾改配何澤堯，連仗搏失熱倒，成績令人失望，但今季復出，鞍上人仍然是何澤堯，相信騎者今仗一定做番齣好戲。現役同父馬「紫雲冰」及「加州威勝」都是踏入第2季表現更勁，相信「你知我拼」亦有再進空間。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 4.75倍

2.沈集成 7.5倍

3.伍鵬志 5.5倍

4.姚本輝 4.75倍

5.羅富全 10倍

6.文家良 10倍

7.大衛希斯 18倍

8.呂健威 15倍

9.方嘉柏 14倍

10.鄭俊偉 18倍

11.韋 達 22倍

12.葉楚航 50倍

13.蘇偉賢 65倍

14.告東尼 45倍

15.容天鵬 200倍

21.其他練馬師(賀賢/廖康銘/黎昭昇/巫偉傑/丁冠豪徐雨石) 100倍