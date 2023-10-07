【張基焦點】領航傳祺開齋在望

即使沈集成近日為「浪漫勇士」遠征澳洲打點，但未有影響馬房攻勢，剛周三谷戰亦順利起孖，而在周日沙田賽事，「領航傳祺」同樣強配潘頓出擊，決心非常明顯。另外，「喜勝威龍」遇上一組各有不足的四班對手，機會樂觀。「一代天嬌」突然轉跑泥地並非無的放矢，要提防。「龍船快」上仗熱身賽亦跑得好，增程可以補中。

第4場五班1400米草地，「領航傳祺」在港跑了16場只得兩個亞軍，以沈集成作風自然心急求交代，上季曾兩度於四班同程入Q，反映本身有一定能力，今次儲夠新鮮感落到五班搏殺，立即改用潘頓加強火力，即使抽不利的13檔，但質素肯定超第五班，熱門也不怕，開齋在望。

第5場四班1200米草地，一場頗弱的四班短途賽，質新馬似乎進度未足，「喜勝威龍」即使是處女馬，同程卻有根據，剛戰亦得季軍，今次抽2檔好位，經一場熱身後狀態來得理想，況且本身可以應付淋地，近日天氣不穩不會構成影響，坐二望一。

第1場三班1650米泥地，「一代天嬌」無疑泥地無根據，但牠來港後試過無數次泥閘，並無迹象反映牠不擅跑泥地，泥閘所見往往肯跑且唔怕食泥，熱身後轉場跑泥地一哩部署正確，加上對手實力平平，此駒賺級數，狀態亦弗夠爭，值得重視。

第3場四班1800米草地，「龍船快」乃遲熟中長途馬，現階段韁口完全收斂，明顯更進一步，上仗初出跑嫌短的1600米志在熱身，也幾乎帶到，今次增程更合腳法，亦預計冇馬搶放，相信能再次控制步速，有權補中。