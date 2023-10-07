【進階選項】超好運四班夠贏

香港兩個馬場，21位練馬師去訓練超過一千匹馬，反觀澳洲頂級練馬師如華禮納、馬漢雅、甘敏斯甚或活侯夫人，歐洲的岳伯仁、艾柏賓及向禮倫等，一個倉養超過二三百匹馬屬等閒事，甚至高峰500匹亦見過，當然外地環境不同，澳洲的練馬師更在不同省份設有衞星倉口。所以香港練馬師就算養馬量爆棚幾位，對比外國練者工作量已相對輕鬆。正因為每個倉兵源有限，部署上好多時會有所謂「配合」出擊，即馬房派出一兩匹表面機會較高馬匹，其餘同日參賽的廐侶亦不容忽視。

姚本輝今次8匹馬中，「魅影獵飛」及「你知我拼」我視之為牌面馬，同日兩匹打王牌的「超好運」及「萬事快」亦有留意必要。「超好運」上季只出賽1次，當時排大外檔跑1200米無飛，出閘最快卻被布文拖落尾，直路轉過大彎，末段22.57與同場跑第2「安泰」一樣快，整個過程如同試大閘。5歲Swiss Ace馬已十分成熟，賽前從化贏兩課閘有前有後，雖然9檔仍未算太理想，但今組有「我為您」領放，應可以速度上前守靚位跑，四班弱組夠贏。

田泰安好氣好力，跑泥地好多時都省得起懶馬，第2場「加飯」今季已經有兩場熱身，上場初跑泥地1200米，起步後落腳唔快，近700米處稚嫩走來欠順，直路卻由包尾衝上，衝得最勁一刻受困，對手亦已到終點。看這匹「遙遠星空」子嗣跑法及身形，令我聯想起已退役的同父廐侶「跑得寶寶」，慢腳宜長且擅泥地，與普遍同父馬早熟速高性能不同。今次增程一哩肯定更合腳法，況且同組多快馬走，5檔居中守好位鬥後勁，可期齊齊加飯起筷。