【東寶錦標】麥道朗：浪漫勇士跑完氣喘聲頗大

香港佳駟「浪漫勇士」今日下午在澳洲費明頓馬場出戰一級賽東寶錦標2000米，結果跑獲第4名。練馬師沈集成有信心這匹旗下星級賽駒現在處於正軌，下次於10月28日在滿利谷角逐一級賽覺士盾2040米時，可望交出更進一步的表現。

親臨墨爾本為此賽督師的沈集成在賽後說：「牠已有接近5個月時間未嘗出賽，馬兒當需要跑過今仗開氣。麥道朗表示此駒在3星期後，可望重返本身最高水準。」

「我一向視覺士盾為終極目標，因此我們需為牠安排一場前哨戰，以考驗馬兒能否應付左轉場地及表現如何。我不能說我對牠今仗演出感到高興，但我亦不感到失望。」

今仗為「浪漫勇士」休賽約5個月以來首度上陣，牠在麥道朗胯下出閘後隨即置於馬群前方，馬兒跑來顯得稍為搶口。轉入最後直路後，去年一級賽墨爾本盃3200米「踏金行」自外疊展現強勁加速力追上，「浪漫勇士」未能抗衡該駒的強勁衝刺，結果「踏金行」率先衝過終點奪得冠軍，「浪漫勇士」則落後該駒不足4個馬位得第4名。

麥道朗說：「牠的演出甚佳，明顯地牠需藉此賽以提升狀態，因此牠下仗可望能交出進步表現。」

頭馬「踏金行」由練馬師馬漢雅及游達榮訓練，牠今仗在薛凱華胯下取得出道以來的第2場一級賽勝仗。預期「浪漫勇士」及「踏金行」兩匹良駒，下仗將會在一級賽覺士盾中再度正面交鋒。

薛凱華在賽後說：「賽前我們預計牠今次有機會交出上佳表現，結果牠更奪標而回，這實在是了不起。我對這個賽果仍然感到不能置信，這一刻我仍在顫抖，我沒想過牠可以如此優異姿態勝出賽事，這是一場非常出色的勝仗。」

「踏金行」所造出的頭馬時間為2分01.62秒，「風東來」及「心思谷」俱在「浪漫勇士」之前過終點，分別跑獲亞軍及季軍，而「浪漫勇士」今仗為馬主取得33,750澳元（約合169,900港元）獎金。

沈集成續道：「跑至最後100米牠（『浪漫勇士』）已顯得有點無以為繼，馬兒暫時狀態一般，未臻大勇之境，希望今仗對提升其狀態方面有所幫助。」

賽前沈集成表示馬兒現時狀態達8成半至9成，練者希望牠下次在覺士盾作其於澳洲第2仗之前，狀態可以進一步提升並且及時達至勇境。

「麥道朗說我們毋須惶恐，馬兒賽後喘氣聲頗大，跑至最後100米亦顯得有點疲累，騎者在賽事末段亦沒有真正大力催策牠。」沈集成說。

「星海行」以出色表現勝出吉爾蓋錦標

在今日的費明頓賽事中，吉爾蓋錦標緊接東寶錦標舉行。由香港馬主擁有的「星海行」輕鬆勝出該項1200米二級賽，成為歷來第4匹能在費明頓攻下二級賽波比路易士讓賽1200米及吉爾蓋錦標的良駒。「星海行」有機會於12月來港參戰一級賽浪琴香港短途錦標1200米。

這匹5歲賽駒，與剛週日在沙田揚威三級賽國慶盃1000米的「勝不驕」一樣，同屬於馬主馬博文名下。「星海行」下仗將劍指11月同在費明頓上演的一級賽維多利亞賽馬會短途經典賽1200米，其後牠或會進軍香港，於12月10日參加總獎金達1億1800萬港元的浪琴香港國際賽事。

「星海行」由練馬師麥道萊訓練，今次在苗康文胯下造出1分09.87秒的頭馬時間。

麥道萊在賽後說：「牠今日表現出色，馬兒沿途逐步增速，雖然亞軍馬『三重導彈』跑來姿態甚為鬆容，但牠看來更勝一籌。當苗康文開始催策牠時，馬兒隨即專注地衝刺，並以勁勢過終點。」