【三重彩地帶】呂廐馬使乜熱身呀！

第8場二班1400米草地，仁濟盃，「中華盛景」、「美好世界」及「紅愛舍」不時對壘而互有勝負，實力接近俱屬二班頂分子，3駒中稍稍秤先「紅愛舍」及「中華盛景」，「紅愛舍」4歲上升空間較大，「中華盛景」季內水準回穩，隨時再串翻版Q，雙膽勝任。

「旺旺神駒」初試1400米，同父馬多擅同程，勝後再贏田閘，這類明星馬趁銳多數勇往直前。「觔斗雲」卡士稍遜但忠心搭夠，上季初出贏馬，今季部署行舊路。

第10場三班1200米草地，呂健威馬房暫獲11W，其中10駒都是季內一出即勝，唔使熱身，多數是承接上季尾的銳勢，今場「金發盛世」也有異曲同工之妙。「金發盛世」上季中曾小休，復出贏同程力挫公認超班的「驕陽明駒」，賽績高水，再睇前季在港首戰亦入位，反映跑新鮮演出可靠，三甲穩健可作複膽。

「連連有盈」跨季兩場獲冠亞，水準回穩，變化地有根有據，放出且戰且走極具威脅。「你知我拼」上季初跑三班即贏，今季再上層樓乃合理預期，配腳必拖。「綠族光芒」上場外疊追勢尚可，初跑三班當作適應步速，今轉排1檔可望提升表現。「朗朗乾坤」近兩仗均在劣勢下追入Q腳，實力唔懷疑，惟跑法被動，宜拖忌膽。■海東