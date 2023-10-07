【J臣研究所】妙算歡騰跑法主動

何澤堯過早垂手被罰，引發許多馬迷不滿，不滿嘅原因主要有兩個，第一係贏馬點解都仲會罰？以往呢類贏馬過早收手，多數警告了事；第二點係，我哋香港嘅高手高手高高手一哥潘頓，閒時處理一啲贏唔到但有機會跑位置嘅馬，周不時都有類似鏡頭，點解潘頓就永遠冇事？

而就呢兩個疑點，筆者認為第二點再討論都冇咩意思，而就第一點，大家有冇印象當時衝線慢鏡相，係7號馬「幸運旅程」明顯先壓線，及後公布平頭時，馬會則有另一張衝線相，先唔好討論慢鏡頭同張相邊個準確啲，但若然何澤堯犯規又影相輸，咁停賽就唔係10日，而係至少以月份起跳。至於平頭冠軍嘅壓線相，何澤堯嘅判罰就可以輕手好多。

周日就算唔打8號風球，至少橫風橫雨，要賭就買頭幾場，趁場地尚算正常時玩。頭場「魅影獵飛」上季試過濕泥上名，今檔靚試閘佳，穩膽。「美麗喝采」勝在有前速，如場地有偏差就有機會放到。至於「無心睡眠」泥地演出準繩，「雪山神駒」未贏也鬥志好，及「一代天嬌」泥閘經常試得好，均值得拖一票。

第2場「滿冠熊」及「妙算歡騰」一對上場串Q馬應有力繼續上名，但揸膽要「妙算歡騰」，一來經過熱身，二來「滿冠熊」近季很少打疊好，而且「妙算歡騰」跑法主動，如果臨場大雨更加有利。「風繼續吹」居四班回復惡氣，可拖一票。