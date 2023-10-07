【耀眼精選】極速之子一哩爆得

跑馬先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？執筆時正掛起3號波，天文台預計颱風「小犬」會逐漸靠近珠江口一帶，最高風力估計約為時速每小時110-130公里，頗有機會懸掛更高風球。今期賽事報名一出，有幾匹筆者之前一早嘜底嘅備忘馬有份出場，本來準備重鎚出擊，不過一個風球，打亂晒成個投注大計，要重新部署。

筆者冇水晶球，所以唔知周日有馬跑定冇馬跑，但係功課都要繼續做。之前講過，作為職業投注人，最着眼嘅係「變化」，洞悉先機，睇到大部分人唔會留意或掌握唔到嘅轉變，先至可以將回報最大化。所以就算之前幾日做嘅功課白做要當粉筆字抹晒去，職業投注人都唔會因惡劣天氣而怨天尤人，反而會跳求雨舞，希望雨一直下。

來港兩戰都係過百倍大冷門嘅「極速之子」，上季尾初出一役，賽前狀態遠離水準，響嫌短嘅1200米大敗完全唔意外。而上仗季內首戰雖然只跑贏兩匹馬以第8名過終點，但係已經冇咁甩碌，拉士50米仲幾有追勢。

「極速之子」父系「鷹爪刀」跑一哩以上先至可以發揮出最強威力，響偏黏場地演出更特別醒神，「極速之子」今次增程200米角逐1600米，終於跑啱血統性能嘅路程，負輕磅值得一敲。