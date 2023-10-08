【分秒在握】夠快又夠韌

今次第3場四班1800米草地，出馬9匹不多，還要快放馬寥寥無幾，相信賽事步速會偏慢，至於在香港對出的「小犬」徘徊不去，相信必會影響場地，「龍船快」夠快又夠韌，熱完身再來，擺前且戰且走可佔上風。

環顧第3場參戰馬，會搶的不外乎「巴基之友」或「龍船快」，本來兩駒鬥搶，出現快步速亦不奇，但「巴基之友」上仗季內一出即勝，走位係4 4 4 1，換言之稍留鬥衝一樣威力十足，因此相信不會與「龍船快」鬥搶。再者，「龍船快」上季贏同程，走位則為2 2 2 1，換言之亦係稍留無問題，因此縱使「巴基之友」突然要搶，「龍船快」稍留跟第2位亦可，左度右度，這兩匹跑法主動之輩，怎計都有着數。

衡量過各項條件之後，筆者認為「龍船快」應該稍佔上風。論銳氣，「巴基之友」已經跨季連贏3仗，相信仍會繼續進取，但3次贏馬已累加16分，今次在四班要負中磅，對這匹9歲馬而言怎也有一定阻力。相反，「龍船快」屬5歲北半球馬，上季贏同程時43分，現時則評49分，對一匹開始成熟的北半球馬而言，6分的加幅並不算甚麼。

其實「龍船快」上仗之前，曾5度出爭田草1600米，結果悉數三甲不入，相反田、谷1800米均曾贏過，因此路程較長，必更合此駒發揮。而馬匹上仗能夠打破盲門在田草一哩上名，其實已是一個突破，開完氣返強項，有埋形勢之助，啱晒。

■長風

第3場 6龍船快 4巴基之友

8飛來勁 5一舖到位