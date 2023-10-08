【戰況S3-1】巴西馬揚威拉丁美洲大賽 馬會CEO負責頒獎

馬會喺今朝凌晨時間，破天荒首次轉播拉丁美洲大賽來港受注，呢場2000米草地一級賽，係拉丁美洲最重要賽事，每年喺不同國家舉行，今年於阿根廷布宜諾斯艾利斯嘅聖艾斯圖馬場上演，可惜主隊馬匹未能揚威呢項賽事，作為賽事熱門之一嘅阿根廷代表「力騰」，只能取得第3名。

反而5歲巴西賽駒「爽博士」，踏入2023年演出大勇，5戰全勝兼喺巴西贏咗兩場一級賽，今次移師阿根廷，沿途留居後方，入直路掟出外疊交出凌厲後勁，最終拋離對手兩個半馬位掄元，贏出拉丁美洲大賽，今年6戰未逢敵手。而來自秘魯嘅4歲馬「菲力爺」，則於內欄追趕取得亞軍，而第4名就係39倍嘅烏拉圭代表「厚老爹」，換言之今屆拉丁美洲大賽前4名賽駒分別由4個國家嘅馬匹包辦。

值得一提，馬會CEO應家柏於剛周一出席國際賽馬組織聯盟會議後，已經轉赴阿根廷，與多個南美賽馬會及相關機構進行會議，因此有出席今屆拉丁美洲大賽，兼且負責頒獎。

S3-1賽果：5-7-1-6

二重彩賽果：5-7(最後賠率70)