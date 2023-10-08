華禮納繼續撐 莫雷拉騎大熱門爭考菲爾德堅尼

雖然今年年尾莫雷拉又會返回日本策騎，但呢段時間正值係澳洲春季嘉年華，雷神梗係繼續留喺澳洲跑大賽，嚟緊佢又有名牌練馬師華禮納嘅支持，今個禮拜六夥拍3歲佳駟Militarize出戰1600米一級賽考菲爾德堅尼，此駒目前更被視為大熱門，隨時可助雷神再喺澳洲多添一場G1。不過，馬迷就無機會睇到呢場賽事，因為馬會已決定下周六從澳洲蘭域馬場轉播珠穆朗瑪峰錦標賽馬日其中9場賽事來港，並唔會轉播當日於考菲爾德馬場嘅賽事。

講開呢匹Militarize，的確同莫雷拉非常合拍，人馬合作3次全勝，兼且3場都係一級賽，上月尾正正由雷神執韁捧走1400米G1金玫瑰錦標，下仗就會出戰禮拜六舉行嘅1600米G1考菲爾德堅尼。不過，今次對莫雷拉嚟講，都算係一項挑戰，事關佢目前基地喺悉尼，而佢自從2019年嘅墨爾本盃後，就無再試過喺維省上陣。

另外，對於Militarize，今場考菲爾德堅尼賽果亦非常重要，事關華禮納都話會視乎今場表現，再睇吓會否讓此駒出戰月尾嘅覺士盾，目前此駒喺覺士盾嘅外圍賠率係12倍，若然真係參戰，就會面對尋日喺東寶錦標跑第4名嘅香港佳駟「浪漫勇士」。