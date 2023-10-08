不妨動腦筋 唔通呢日補賽弗晒？

近年天公都有時不造美，間中都會出現受颳風影響，馬會被迫取消原定舉行嘅賽事嘅情況。就以上季為例，由於去年11月2號受到關強烈熱帶風暴「尼格」影響，馬會當日決定取消當晚嘅跑馬地夜賽。不過，既然取消賽事，馬會自然會按照既定程序尋求政府安排補賽，究竟今次取消賽事，又會安排邊一日進行補賽呢？

由於今季同樣延至9月10號先進行開鑼戰，全季要跑88次賽事，基本上賽期編排真係密麻麻，如果仲問有無空檔，基本上除咗明年6月下旬嘅英國皇家雅士谷賽期，直到明年7月14號煞科前，每個周中都有安排夜賽。況且今次被迫取消嘅係沙田日賽，如果想再補番次日賽，真係要動動腦筋，除非馬會想跑完禮拜六，再跑禮拜日，但連跑兩日呢個安排，應該冇人想啩。

睇勻今季賽期表，就會發現有個日子可以進行補賽，而且只要再加多少少調動，似乎係一個唔錯嘅安排，就係喺今年12月26號嘅拆禮物日進行補賽。首先，12月26號係公眾假期，自然可以安排舉行沙田日賽，但乜唔係本身12月27號都安排咗跑馬地夜賽咩？咁咪會26、27號兩日打疊跑？咁如果馬會將原定27號嘅夜賽，改於12月29號禮拜五舉行，咁就唔會出現打疊跑，同埋由12月23號禮拜六沙田日賽，去到26號沙田日賽，再嚟29號谷草夜賽，之後就係明年1月1日禮拜一元旦沙田賽事，每次都維持隔兩日嘅差距，編排上較為合適。

其實上季受「尼格」影響，馬會當時先決定於今年7月3日禮拜一進行補賽，然後再將原定於7月5日禮拜三谷草夜賽，順延至7月6日禮拜四上演，因此今次再次進行補賽，並非不能再調動原定嘅夜賽日期，當然最終點安排，都係等馬會公布啦。