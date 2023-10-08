澳洲限制騎師打鞭次數 潘頓：好困擾！

潘頓話依家返澳洲策騎，好驚因為打太多鞭而被罰停賽。(圖片：Getty Images)

嚟緊呢段時間，冠軍騎師潘頓真係要澳洲、香港兩邊走，事關由今個禮拜六起，佢就要經常返祖家跑大賽，好似今周末嘅珠穆朗瑪峰錦標賽馬日，佢夥拍「藏心中」(In Secret)角逐呢場總獎金高達2000萬澳元嘅1200米草地短途賽，同日亦會策騎「輕取勝」(Light Infantry)跑G1英皇查理斯三世錦標，後駒其後亦會在月尾出戰覺士盾。另外，下個月7號嘅墨爾本盃，潘頓亦卜定莫威利訓練嘅「超情理」(Absurde)。

不過，對於今次返澳洲出席連場大賽，潘頓早前訪問當地傳媒訪問時，坦言澳洲限制騎師打鞭數目嘅條例，令佢非常困擾。潘頓話作為一位以香港做基地嘅騎師，由於香港並無限制騎師陣上打鞭次數，因為好多時比賽進行期間，佢腦袋都會浮現要打鞭嘅訊息，但喺澳洲因為有限制，佢話當佢喺澳洲上陣時，除咗要因應陣上變化，令坐騎作出靈活走位，同時要全力催策時，既盡量唔好阻到對手，要諗返自己打咗幾多鞭，唔可以超過限制，構成頗大壓力。對佢嚟講，限制騎師打鞭次數係佢暫時返回澳洲策騎時，令佢最沮喪嘅一件事。

潘頓亦提到，無疑今季馬會放寬騎師往海外策騎嘅限制，但佢都明白亦有責任盡量唔好因為自己於海外上陣被罰停賽，因而影響本地賽事，佢亦認為呢方面構成巨大壓力，佢亦提到以澳洲為基地嘅騎師，已經習慣騎師打鞭數目受制嘅條例，而佢哋作為外來者，本身有另外嘅策騎習慣，突然間要改變，呢個係佢返回澳洲上陣嘅最大挑戰。