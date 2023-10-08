食過翻尋味　黎昭昇誓要再攞「威」

今季暫只取得1W的黎昭昇，周三跑馬地賽事強陣出擊，並有5駒列正選，當中包括馬房今季開齋馬「創福威」，再次報爭首本路程五班1000米，將會繼續交由贏馬功臣潘頓執韁，自然有望為馬房再添進帳。

6歲澳洲PPG「創福威」，自從加盟黎昭昇馬房後演出非常穩定，一連兩季首戰即勝，上季至今7次出賽未甩過獎金，剛戰復出角逐谷草1000米後上輕取「歡樂好友」個多馬位，今次續配贏馬功臣潘頓再攻同程，練者亦頗具信心。黎昭昇說：「『創福威』上季演出準繩，本來打算於谷草煞科戰上陣，可惜卻因腹絞痛退出比賽，因此只能讓馬兒休息，今季再度出發。慶幸暑期所見此駒健康並無太大問題，上仗賽前試閘及晨課表現良好，配合潘頓出色的發揮，讓馬兒即使檔位不太理想也能建功。『創福威』體重約1036磅左右，身形偏細，卻是一匹算可靠的五班短途馬，今次再攻谷草1000米，即使負重磅，相信仍可在潘頓胯下交出好成績。」

仁仁之寶轉場突襲

黎昭昇亦安排新加盟的「仁仁之寶」報爭四班谷草1000米。此駒上季於蘇偉賢馬房一直於1400、1600米攻堅，可惜表現未算突出，只得1亞1季，今次卻由1600米大幅縮程兼轉場出擊，然而黎昭昇上月中曾安排此駒試谷閘1000米率先衝線，其後再試泥閘亦有追勢，今次將會由何澤堯執韁，未許輕視。