周圍頻撲 雷神趕返祖家跑G1無回報

莫雷拉呢個周末又話卜定澳洲跑大賽，原本佢喺跑完葉森讓賽之後，大可留低當地上陣，不過佢就選擇繼續兩頭飛，先返去巴西一趟，無非又係為咗大賽奔波勞碌，尋日喺城市花園馬場舉行9場賽事，焦點所在就係巴西三冠系列次關重要賽期，2000米G1聖保羅馬會錦標(Grande Premio Jockey Club De Sau Paulo)。

雷神為咗呢場祖家大賽特登趕返，騎番喺首關二千堅尼跑第三嘅Obataye，可惜今場賽事佢於直路就攞錯位，結果全程無法望空，跟住隻頭馬Luck Is Back之後，只跑梗頸四。

唔知係咪之前喺葉森讓賽後上飲恨打窒咗，莫雷拉尋日祖家上陣，手風都唔係太順，除咗頭場無坐騎，跟住上陣，連跑3仗都係上名，跟住更一直陷於苦戰，兩場G1就只得1殿1第六，全日埋單就0頭馬，只得2亞1季嘅成績。

跟住雷神又會飛返去澳洲，不過今次就唔係跑悉尼，而係本周六將會轉戰維省，為華禮納名下Militarize出戰考菲爾德堅尼，雷神今次更係2019年墨爾本盃之後，相隔4年重臨舊頭，睇吓今次再轉地頭，可唔可以為佢贏番場G1補番數。