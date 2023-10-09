拒絕彈出彈入 戴圖理告別終站隨時係香港

戴圖理跑埋英國煞科戰錦標賽馬日，就會正式結束佢喺歐洲嘅策騎生涯，呢兩個禮拜，佢就穿梭不同地方策騎，首先就係呢個周末最後一次於新市場披甲，出戰由藍營贊助嘅杜拜未來冠軍賽馬日，翌日跟住飛返意大利，喺佢出生嘅米蘭上陣，然後就係英國煞科戰冠軍錦標賽馬日。

英國冠軍錦標賽馬日，戴圖理原本喺重頭戲並無坐騎，不過依家得到Amo Racing邀請，將會夥拍「鋼鐵大王」(King of Steel)出戰，幕後因上場愛爾蘭冠軍錦標，不滿主帥司徒岳發揮，最終解除合約，如今由戴圖理接手，相信騎者亦期望能在本土以這場壓軸G1勝利，為自己策騎事業，劃上完美句號。

戴圖理坦言亦沒有預期在最後一季，可以有這樣出色的成績，但亦難以令佢改變初衷繼續策騎，畢章自己已經53歲，在36年的策騎生涯經歷不少，佢好希望能夠重拾與家人相聚嘅時間，享受人生。

完成歐洲賽季之後，美國育馬者盃同墨爾本盃賽期，都係戴圖理一早既定行程，原本澳洲墨爾本盃賽期，視為佢掛靴嘅告別終站，不過依家隨時計劃有變，終站或會移師香港。

戴圖理表示，由於同香港馬主陳國泰有言在先，若然「湖畔鄉鎮」獲邀出戰香港國際賽，香港國際賽就會成為佢嘅告別舞台。