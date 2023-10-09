3倉主蒲頭！颱風過後馬匹機坪趕工夫

隨着颱風「小犬」逐漸遠離及消散，天文台於上午11點40分改發3號風球後，馬房員工亦陸續返馬房打點，預備稍後的馬匹操練。中午1時正，機坪重開，畢竟今早晨課受颱風影響而取消，故此即使現場雨勢相當大，頭一個鐘頭場面已好熱鬧，並且有3位練馬師蒲頭，分別係方嘉柏、希斯同羅富全，期間見他們對周三谷戰的賽駒格外重視，小方先後對「川河首駒」及「天分高」管接送，徒弟黃智弘亦有開工。

至於羅廐先後派「紫荊綻放」、「美麗滿滿」出機坪踱步時，羅富全就對「美麗滿滿」尤其着緊，在遠處與副練盧百淇目送馬匹，而希斯則踩單車穿梭馬房與機坪好多轉，當「佳運發」由見習學員完成操練後，練者返馬房接馬時，不忘向鏡頭直豎拇指，似乎對馬匹狀態相當滿意，需知此駒上場以短馬頭位飲恨得第2，今勻強配潘頓，志切收復前失。

然而，除了上述3個馬房之外，其他馬房也先後派參戰馬出機坪踱步圈輕舒腳頭，容廐有「閃耀將神」、「萬事有」，伍廐則有新勝馬「無敵精英」，至於尚未開齋的蔡廐就安排「存喜心」、「奇寶」、「旋風飛影」及「存喜心」出試，至於徐廐及葉廐則派晒全部參戰馬出操，其中日前才由從化運返的「佳景臨門」頻頻起擒，好火到不得了！