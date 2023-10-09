【分分制勝】急搶150萬特別獎金 「大」力谷勇！

第3場三班1650米，「燊榮之星」剛戰田草1400米後追接近，走勢復甦，據悉今仗原定交予潘頓執韁，但可能因剛周日田戰取消，騎者跑少了一天比賽，未能令體重減輕，最終無緣壓陣。「燊榮之星」如今起用班德禮亦相當有趣，皆因上季初騎者備受沈集成重用，可惜其後連番搏失，包括「燊榮之星」兩度熱門倒灶，其後雙方合作次數銳減，今次人馬忽然重逢，肯定搏甩髀。

當然，「燊榮之星」今仗排10檔起步，同場缺乏正宗放頭馬，形勢或許較被動；同屬北半球自購馬的「大學生」，排5檔相對較佳，現時降至64分亦頗有利，隨時異軍突起。

「大學生」上季尾轉攻谷草一哩，兩度闖入殿軍，今季復出再跑同程，末段曾被頭馬「自力更生」略阻去路，但完全望空後衝勢甚勁，反覆顯示谷戰威力並不簡單，料是目前最佳出路。

今季經過一仗熱身，「大學生」一星期後已恢復快工夫，到上周四更進行草地拍跳打磨，面對當銳廐侶「大力猴王」，沿途揪實仍佔先，走勢挺勁，狀態更進一步。由於「大學生」即將於元旦日轉為5歲，要爭奪「自購馬特別獎金」150萬元，僅餘兩個月時間，故有必要急切谷勇求交代，鬥志方面不用猜疑。

■明治朗