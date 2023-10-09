【賽馬以外】與其插針搵日子補賽 不如延長馬季

估唔到「小犬」都會變「惡犬」、「狂犬」，其實當上個禮拜知道又有颱風襲港，筆者已經一早開定天文台app，睇吓預測嘅風暴路徑，最初都話可能好近香港，但同時因為受到東北季候風影響，當「小犬」接近香港範圍時有機會減弱，就大安旨意諗住啱啱禮拜日肯定有馬跑，甚至去到剛周末，筆者見天文台冇話第二日會改掛8號風球，以為馬會力牆應該有效，點知第二朝起身就知出事，因為天文台決定中午掛8號波，馬會亦立即宣布取消賽事，最終去到尋晚仲升呢變9號風球，直到今日早上11點幾先變番做3號波，只能講句依家地球真係好危險，氣候突變，好多嘢都係預計之外。

其實10月打風都唔係第1次，馬會近年都有試過因為天氣惡劣被迫取消賽事，然後就要搵日子補賽，始終馬會依家交咁多稅畀政府，梗係一次賽事都不得少，盡量有得補就補，唔可能白白少咁個賽日，因為無論對馬會、政府甚至普羅大眾，補賽都係好事嚟嘅。之不過，自從增加至一季88次賽事後，賽事編排真係密麻麻，8至10年前每季都會有一兩次周中空檔，畀馬會有啲走盞位，萬一有咩事都可以用啲空檔嚟補賽，但依家通常9月上旬先開鑼，去到明年7月中就煞科，除咗6月下旬嘅英國皇家雅士谷賽期，根本好難搵日子補賽，好似上季尾最終就嚟一次跑完禮拜六就跑禮拜一，又跑禮拜四然後再跑禮拜日，9日4戰嘅地獄賽期，作為圈中人，真係去到跑咩馬都唔知嘅地步，因為真係太密喇，最終都係苦了一眾馬圈持份者，又有乜謂呢。

筆者明白，先唔好講咩最近投注額跌，梗係唔可以冇咗一次賽事，無論點都要補賽呢類論述，因為就算係投注額節節上升都好，萬一真係取消咗賽事，筆者都認為要補賽，因為對騎、練同埋畀錢養馬嘅馬主嚟講，明明係有88次賽事，少咁次又真係對佢哋唔太公平，萬一有啲要護級嘅練馬師，亦係爭一次賽日令佢哋無機會上岸，到時又會掀起唔少風波。

咁今次馬會打算邊日補賽呢？呢一刻筆者都唔太清楚，當然尋日筆者睇到話可以喺12月26號補賽，然後將原定27號夜賽延至29號舉行，未嘗唔係一個辦法，但筆者幾乎可以肯定，對一眾外籍騎師嚟講，要佢哋喺拆禮物日跑馬，一定好唔開心，事關佢哋原本有平安夜、聖誕節同埋拆禮物日3個假期，依家突然冇咗日，梗係無癮啦。

既然要插針搵日子補賽，筆者覺得既然補賽都要同政府申請，不如試吓申請馬季再遲少少煞科？唔使硬性規定一定要去到7月15號或之前就要完成馬季，可以試吓畀多一個禮拜，又或者去到7月尾，咁又有多啲空間走盞。當然，同政府申請馬季最長可以去到7月尾，並唔係叫馬會一定要去到7月尾先安排煞科戰，甚至要加多幾個賽日，純粹係畀多啲空間同埋日子選擇，始終依家天氣反常，就算無颱風，黑色暴雨都會出事，所以繼續目前7月中煞科嘅安排，然後容許係7月下半段進行補賽，未嘗唔係一個更好選擇。

■山無陵