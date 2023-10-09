【金駒有料到】呢隻馬返強項一定搏盡

周三快活谷草地夜馬，第8埸三班1200米由於屬新舊馬混戰場合，形勢不單純，屆時爆出冷門並非奇事，呂廐「威武覺醒」今仗做足工夫而來並重返強項1200米，勢必搏盡，值得優先看好。

「威武覺醒」來港兩季並15次上陣共取得3W，這3場頭馬均為谷草1200米，路有專長。前季牠來港編入第四班，首次上陣角逐此程，縱排11檔出閘後沿途包尾，末段仍以凌厲後勁力挫對手爆出16倍冷門，初出有此表現，顯然屬谷戰能手。

到上季初，「威武覺醒」先在田草1200米熱身一仗，在第2仗轉爭谷草1200米，縱負134磅仍後上掄元，勝後升上第三班再爭同程並取得連捷，其後「威武覺醒」乘勝追擊，跟住再爭谷草1200米，因排12檔出閘包尾第2及末段被阻，屈居亞軍而回，爭3連捷美夢成空。此仗硬拚失手後，「威武覺醒」毅然增程謀求突破，其後5戰田谷草一哩及1戰田草1400米，均與頭馬無緣，只兩度在谷草1650米跑亞軍。

「威武覺醒」上季後期因連拚不逞，在3月中賽後即提早抖暑，今仗養精蓄銳復出，埋門備戰積極，並兩度大閘考驗，目前狀態已重拾贏馬時水準，今重返谷草勝途1200米，定不保留。●金駒