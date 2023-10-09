【強陣訪谷】南非鐵三角誕生！

周三快活谷晚上，新南非鐵三角組成！現時已有5W揸手的韋達，全晚派出7駒強攻，當中6隻用南非騎師希威森及董明朗，森仔過往與韋達合作無間，但今季仍未為韋廐建功，必心急交代，至於來港暫時只取1W的董明朗，亦餓馬甚耐，今次得到鄉里支持，戰意鼎盛！

應屆南非冠軍騎師董明朗今季來港擔任公司騎師，至今僅憑「九秒九」開齋，近6期全食白果，不過開季尚短，待董明朗慢慢適應香港賽事，應可以急起直追，今回十三少給予4匹坐騎，當中第2場「鷹勇猴王」上次慢步速改用放頭策略，結果放入一席第2，居五班已見有迴旋之力。

至於第3場「大學生」，埋門與「大力猴王」拍跳夠積極，上仗初配董明朗追得第6名不差，上季尾已呈現過出色追勢，狀態更勇隨時補中。第4場董明朗再騎之「新幹線」，上仗人馬跑谷草1200米後上得第4，只輸半個馬位已佳，熱完身續爭同程可破悶局。

另一方面，希威森今季初騎韋廐馬表現一般，好多馬都換人出擊得手，「揚威四方」就改用潘頓贏馬，另外希威森慢閘致敗的「吉龍」亦換潘頓入Q，所以森仔肯定心急交回表現，再取得韋達歡心。第8場初出自購馬「駿步騰飛」，來港兩次試閘都用此位南非將跑第2名，走勢吸引，首戰已要重視。

尚有第5場「皇帝英明」上季尾兩度上名，兼且今賽前於從化試閘跑得第2名，四班兩捷馬有好際遇就贏得。韋達今次有兩位南非鄉里全力協助，「練馬師王」可以捧佢啦！