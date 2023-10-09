周三晚快活谷 CF方過威哥頭！

Caspar Fownes方嘉柏早前透露今季有意爭冠，所派戰馬亦明顯勇銳非常，至今已經摘下10W，追到只落後榜首的呂健威1W，成績愈來愈好。向來谷草「主場」成績特佳的方仔，今季跑馬地更是例有馬贏，上周又有2W交出，今次周中派出6駒，全部已作熱身，過半數贏面突出，相信練者有望保持谷草勝利甚至連場數胡，各位記得留意！

柏廐馬在谷草「主場」常可跑高一線，列陣第3場三班一哩的「川河首駒」，要鬥後勁之馬今季首戰用10磅仔黃智弘，未盡發揮也情有可原，次仗轉爭谷草同程，改用硬功艾兆禮，即能與「自力更生」埋Q，今次配擅追的何澤堯同樣合適，誓要補中。

第4場四班1200米，「國士無雙」上回走外疊下，僅不敵再出升三班照贏的「幸運旅程」及貼欄慳位的「遨遊天下」，跑得第3名已極具水準，趁季初狀態對辦，乃再入勝門的好機會。

第7場四班1650米，「皇者驕傲」剛戰在三班對住「浪漫老撾」及「銀亮光速」等甚強對手，尚被捧到大熱兼跑得接近，今回減1分落四班跑，惡氣十足！

尚有列陣尾場三班1200米的「鈁糖武士」，近7次跑同程共取3冠3亞，演出準得驚人，剛戰鬥到最後一步被冷門「量化歡騰」所擒，敗得極為不值，換來布文要拚個明白。