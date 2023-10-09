小犬變惡潘 周三晚旋風式來襲！

剛剛周日，小犬變惡犬肆虐香港，結果跑唔成馬，而嚟緊周三跑馬地就編8場，大家可以補數賭餐飽喇，不過都要留意另一個風─潘頓旋風式來襲，可能以風捲殘雲之勢狂掃W！

上周三谷戰，潘頓早段騎幾匹熱門三甲不入，惟去到尾段恢復水準，夥拍沈廐「勇威神駒」、「合夥雄心」與轉巫廐初出的「浪漫老撾」直落贏3場，潘頓最終連續第2次谷草勝出「騎師王」，今回再騎7匹好馬又可做王！新勝的「創福威」及「閃電」上仗在其胯下均贏得出色，可再捧。

潘頓上季與黎昭昇合作奠下基礎，練者35W中有19W由潘頓取得，大家都已預期此對騎練今季將繼續合作爭功，第1場「創福威」季內初出正是由潘頓策騎，結果順利替黎昭昇取得今季首捷，今次原裝配搭乘勇再來，再戰強項谷草1000米，連捷在望。

此外，正帶領「浪漫勇士」遠征的沈集成，季初也取得好成績，與潘頓連番合作交出5W，相信會繼續攻勢。雖然剛周六「浪漫勇士」在東寶錦標僅跑第4名，但在澳洲吸收了經驗，月尾覺士盾隨時重見真章。而今次谷戰列陣第8場的「閃電」，上仗換潘頓即贏，隔兩星期恃勇再攻，排1檔起步正晒，有力在潘頓胯下再贏。

第4場文廐「金運來」，上季3歲待熱身充足換潘頓排4檔出頭，上仗季內初出排9檔，欠熱身下只得第4名，敗後潘頓試泥閘勝出，不放手再騎顯然有信心補中。尚要留意第6場上仗在希威森胯下僅輸短頭的「佳運發」，向來與希斯季初合作例有馬贏，今季未得手也要小心。