消失的一千堅尼冠軍 抖足半年揀美國復出

英國馬季接近尾聲，今年大賽表現沉寂嘅高多芬，原本季初仲有匹唯一贏過經典賽事，應屆英國一千堅尼冠軍「望潮」(Mawj)，視為冒起新星，以為可以延續佳績，豈料無聲無色，跑完該場之後，3歲馬女便因傷豹隱咗半年。

臨近收鑼，練馬師蘇萊終於帶來好消息，「望潮」復出有期，不過本土就無乜適合賽事，於是轉戰美國，目前已經身在肯塔基嘅檢疫馬房，星期六將會响堅蘭馬場上陣，由最佳拍檔莫艾誠，出戰女皇伊利沙伯二世挑戰盃(Queen Elizabeth II Challeng Cup)。

「望潮」今次復出，選擇增程挑戰從未跑過嘅1800米途程，但蘇萊就對馬匹氣量相當樂觀，由於馬匹目前已經身在美國，蘇萊表示若然表現理想，下個目標就會係育馬者盃賽期，將會响一哩大賽或者雌馬草地大賽，二者任擇其一。

至於今場女皇伊利沙伯二世挑戰盃，總共有13駒出戰，歐洲賽駒除咗「望潮」之外，仲有來自愛爾蘭，由夏寧敦夫人訓練嘅「天國妙音」(Sounds Of Heaven)，將會由霍禮義出戰。