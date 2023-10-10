經歷完機場驚魂6小時 今次學「精」咗

上周三谷戰，沈集成身在澳洲打點鎮倉寶「浪漫勇士」出戰東寶錦標，惟當晚沈廐出兩駒俱能贏馬而回，可見遙控督師戰意亦無減。回看明晚谷戰，沈廐出4件，一樣有力爭勝，分別有已熱身一仗的「燊榮之星」、「育成精彩」，上場入Q的「財駿」及新勝猶勇的「閃電」，而成哥於懸掛9號風球時已飛抵本港，並在新聞報道的電視畫面中，被拍到在香港國際機場滯留，據知他要等候愈6小時才能搵到車回家，可謂畢生難忘。

不過，綽號「馬場鐵人」的成哥，隨着今早晨課重開，天未光即現身督操，積極為旗下明晚參戰馬打點，而他對第一批由助手騎出內圈踱步的「育成精彩」尤其着緊，練者在烽火台頂樓睇完操，便馬不停蹄折返馬房閘口恭迎，好驚又被滯留咁款，擺明心中有馬，需知這匹6歲馬上場體重達接近新高1242磅，惟末段亦有段可觀追勢，顯然仲有貨賣，如今體重跌番19磅，顯然已達修身效果，可望有更佳表現，今戰負磅亦冇上場咁重，只負129磅，首次扳用艾道拿執韁，充滿新鮮感，隨時搵到第2春呢！