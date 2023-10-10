暑假做完會壓手術 新季復出跑1000米勁無敵

颱風「小犬」周末吹襲香港，沙田日賽因而取消，唔少練馬師部署大受影響，但香港賽期非常頻密，當務之急當然係打點好明晚跑馬地夜賽。今期跑馬地夜賽，羅富全派遣3駒上陣，其中列陣第5場四班1000米「勁無敵」，今年6月下旬落敗而回，賽後更驗出喘鳴，不過睇嚟「勁無敵」情況未算嚴重，因為練者本來喺7月12日谷草煞科安排此駒再出，不過因為血液異常先臨時退出賽事。

暑假期間，「勁無敵」亦都做咗喉室聲帶切除手術，抖完一輪之後重新做工夫，終可在今期跑馬地夜賽復出。羅富全今日(10月10日)接受訪問時表示，其實「勁無敵」暑假都係做一個小手術，因為此駒會厭出現鬆弛情況，所以以鐳射方式去令佢緊緻啲，當然效果如何真係要跑落先知，但畢竟馬匹曾有喘鳴，有時都會影響陣上演出，所以都為佢安排手術，且看表現能否有所改善。

練考又指，「勁無敵」一向試閘走勢唔錯，只要此駒陣上走勢順暢呼吸無問題，應可交出預期表現。而今場專登揀1000米，都係因為馬匹作季內復出，所以都係跑住1000米先，日後會再扳上1200米。不過今場跑1000米抽10檔唔易應付，希望屆時有步速幫手，潘頓再睇形勢楔位，希望可以交出唔錯表現。