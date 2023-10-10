十三少孖兩位鄉里出擊！

韋達今季開局不錯摘下5W，卻欠愛將希威森份兒，礙於馬房與公司騎師合作次數有規限，漫長馬季並不急於一時。練者近期更起用另一位鄉里董明朗，周三賽事韋達大軍由兩位南非冠軍騎師肩負出擊重任，鐵三角組合期望可擦出火花。

對於南非鄉里，韋達向來支持甚力，近兩季悉心提攜希威森之外，與霍宏聲合作也屢有頭馬見面，今季又有董明朗來港發展，十三少正值用人之際，近期不斷給予機會，雖然暫未有頭馬交出，惟周三一口氣安排4駒由其出戰，確值得加倍留意。

鷹勇猴王大幅進步

當中第2場五班1650米的「鷹勇猴王」上場配董明朗首戰同程即告殺入冷腳，韋達顯然滿意表現，該役初戴羊毛面箍增程跑一哩，走勢大幅進步。今仗縱使再與上場頭馬「無敵精英」碰頭，而磅位差距收窄，力足反先。

董明朗其餘韋廐坐騎之中，第3場「大學生」跨季連跑3仗谷草1650米，慢熱北半球馬一再交出接近走勢，韋達已逐漸摸熟馬匹脾性，而第4場「新幹線」剛戰也是在配備變動下初次展現後上威力，兩駒原裝人馬再戰，爭勝機會大大提高。

皇帝英明悉心部署

至於希威森上周三策騎「電氣騎士」屈居亞席，今季仍未與韋達攜手進凱旋門，周三晚第5場「皇帝英明」重配希威森，谷戰雖然以1200米最合，但今戰打王牌改攻1000米，小休復出有新鮮感下跑短途未嘗不可，韋達悉心部署，顯然並非無的放矢。