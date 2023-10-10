【練馬師王】全攻格局 但買走地盤為妙

今季跑馬地舉行4次賽事，「練馬師王」以方嘉柏成績最好，分別於9月20日及9月27日兩度封王，另外兩次則由呂健威及羅富全勝出，不過當晚方嘉柏俱能取得頭馬，同樣僅以兩分之微飲恨。至於今期戲碼，方嘉柏派出多匹實力馬列陣，「川河首駒」、「國士無雙」、「皇者驕傲」及「鈁糖武士」隔夜已被捧成熱門，相信又會連場出擊，仍值重視。

另邊廂，韋達與希斯今期都屯駐重兵，預計亦有搏殺意圖，當中7駒列陣的韋達，今次起用兩位南非騎師董明朗、希威森，以及馬房殺手之一班德禮執韁，擺出全攻型格局，未容輕視。不過，由於頭場參戰馬「勝利鐘聲」機會稍遜，故此投注韋達的「練馬師王」時，適宜在第2場前才「入場」落注。

第2場「鷹勇猴王」今季由董明朗熱身一仗，再出改爭谷草一哩，採取前所未見的前領跑法，結果闖入亞席，總算取得突破。今仗人馬捲土重來，再爭谷草1650米，估計戰術不變，繼續以快打慢。上次賽前與「飛躍凱旋」拍跳，只由助手代勞，今次操練安排相同，但鞍上人已變成練馬師韋達，重視程度提高，決意贏馬交代。

董明朗另一匹坐騎第4場「新幹線」，上場復出角逐跑馬地1200米，後追奪殿，是來港以來最佳名次，更交出全場最快拉士，4歲馬表現躍進。昔日同主馬「御風超影」一再於谷中爆冷得手，同是栗色馬的「新幹線」，又會否於細場打開勝門？

第5場「皇帝英明」上季轉戰跑馬地，迅速梅開二度，其後雖然未能更進一步，但亦先後4度奪季，證明谷中短途是其最佳出路。對上一次在從化訓練，回港後取得第3，開始熟習當地的訓練模式，今次賽前更在從化逗留71天，養回體力才返港，可再顯顏色。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 5.5倍

2.韋 達 5.5倍

3.告東尼 5.0倍

4.文家良 5.0倍

5.大衛希斯 9.0倍

6.伍鵬志 10倍

7.黎昭昇 18倍

8.蔡約翰 20倍

9.呂健威 15倍

10.沈集成 25倍

11.容天鵬 28倍

12.蘇偉賢 28倍

13.姚本輝 50倍

14.徐雨石 65倍

15.羅富全 150倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/鄭俊偉/巫偉傑/賀賢) 150倍