布文爭大賽最後一塊拼圖：可能就係加州星球

「加州星球」本周日復出，衞冕1600米二級賽沙田錦標，冀能成為繼「祿怡」、「真威」及「美麗傳承」之後，歷來第4匹兩奪沙田錦標的佳駟。

布文本周日首度替「加州星球」執韁，而曾夥拍該駒取得7勝的潘頓則會為「永遠美麗」主轡。布文說：「我上季經常說，我的坐騎中就是欠缺一匹頂級賽駒，而『加州星球』很有可能就是那匹坐騎。馬兒往績優異，而潘頓今仗顯然需要在兩匹馬當中作出取捨，所以當我收到電話時，真的很高興能夠為馬兒執韁。」

布文於10月3日策騎「加州星球」試閘，他說：「『加州星球』的走勢甚佳，我感覺牠的實力仍未見頂，有很大的上升空間，我在今仗之後會比以前更加了解牠。馬兒的往績有目共睹，表現準繩，可媲美本地及海外其他頂級賽駒。」

「加州星球」今仗負135磅頂磅上陣，而「永遠美麗」則負123磅。布文說：「我認為『加州星球』要勝出今仗將甚具挑戰，因為牠將負135磅角逐一哩賽，並讓磅予一些實力上佳的對手。因此，我們將會輕鬆看待今仗，今仗的表現會讓我們更了解未來幾個月應如何部署。」

此外，布文將於周六在澳洲悉尼的蘭域馬場上陣，主策「麗諜」角逐珠穆朗瑪峰錦標，並夥拍「實幹牛仔」出爭1600米一級賽英皇查理斯三世錦標。布文說：「我認為今年的珠穆朗瑪峰錦標各駒勢均力敵，但我覺得大家稍為忽視了『勝願』，此駒實力出眾，曾勝出史密夫錦標，是我心目中的爭勝要角。『麗諜』也有點被忽略，其實牠表現十分準繩，擅跑任何場地。」