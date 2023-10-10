唔怕浪漫勇士！羅富全冀發財先鋒征戰香港盃！

1600米二級賽沙田錦標周日上演，「發財先鋒」將以此賽作季內首仗，練馬師羅富全有信心此駒今季表現會更上層樓。

「發財先鋒」今季將以12月舉行的香港國際賽事為目標，劍指2000米一級賽香港盃。羅富全希望「發財先鋒」在從化休養生息一段時間及經過兩次試閘後能重拾佳態，他說︰「馬兒的狀態看來甚佳。1600米或許稍嫌略短，但今戰只是季內首仗，我認為牠應能應付。牠是一匹均速馬，表現取決於陣上步速及騎師發揮。」

「發財先鋒」在上年的香港盃以44倍冷門身份跑獲季軍，其後出戰香港金盃奪得季軍。羅富全說：「我認為如果馬兒有機會參賽，將會再次出爭香港盃，香港瓶的2400米可能稍為嫌長，2000米的香港盃則可以應付。雖然在香港盃有機會遇上『浪漫勇士』，但該駒遠征之後的狀態如何，實在難以預料。」

周三跑馬地賽事，羅富全麾下「勁無敵」將由潘頓執韁角逐第5場四班1000米，自10檔起步。羅富全說：「牠是一匹好馬，我認為今仗步速會快，牠出閘後或會居中間位置，然後伺機而動。我不想於早段催逼牠，好讓牠於末段能以勁勢衝刺。」

羅富全的「知足常樂」今早試閘，與上次試閘一樣以首名過終點。羅富全說：「『知足常樂』進度理想，並於10月22日復出角逐二班1800米，然後出戰三級賽婦女銀袋及2000米二級賽馬會盃，我期望牠能成功進軍香港盃。」