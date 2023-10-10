【張基焦點】仁仁之寶縮程搵食

黎昭昇今季暫時只得1場頭馬，成績未算太突出，然而今期跑馬地賽事強陣出擊，除了有馬房開齋馬「創福威」，亦有「仁仁之寶」轉倉首戰縮程出擊，不能忽視。澳洲好手嘉里仍未取得今季首W，今晚則有希斯支持，尾場「東方飛影」評分有利，可推翻大局。另外，「鑽飾翱翔」經兩場熱身後狀態提升，「合夥年代」在五班則優勢明顯，均要重視。

第5場四班1000米，「仁仁之寶」6月中加盟黎昭昇馬房，新倉主似乎對馬匹性能另有判斷，今次初戴眼罩大幅縮程跑1000米並非無的放矢，皆因上月中加眼罩試谷草1000米閘有前速擺前，拉士走勢亦好，最終以首名衝線，然後再用眼罩試泥閘則追近，反覆試前試後才轉場縮程，起用何澤堯屬搏殺格，況且今場快馬不多，有機會突圍而出。

第8場三班1200米，「東方飛影」用嘉里執韁必屬冷門，然而此駒暑期備戰工夫理想，先後試兩課大閘，埋門再由嘉里親自主持拍跳兩課，走勢算吸引，畢竟此駒跑1200米短途極有能力，減至目前評分在三班有作為，絕對不能輕視。

第1場五班1000米，「鑽飾翱翔」今季已跑兩場，之前馬匹狀態比較差，剛戰落到五班開始改善，跑完上仗後朝早已見靚，本身賽績厲害，上季先後於同程擊敗「育成精彩」及「龍東傳承」，絕不簡單，今次用鍾易禮負磅不算重，況且有前速亦不怕外檔，機會樂觀。

第2場五班1650米，「合夥年代」畢竟在四班也能贏馬，健康亦無問題，上仗季內復出落到五班並無安排試閘，亦幾乎可以入三甲，今次復課狀態更好，居五班有點超卓感，補中可期。