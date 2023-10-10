【進階選項】皇仁福星變陣再拚

剛周六「浪漫勇士」出戰東寶錦標，賽前練馬師沈集成訪問時表示，馬兒狀態雖非十足，但憑着本身質素，我都認為可以搭夠。最後名次梗頸四，幸好牠只負於3匹歐洲作客或移民對手，「踏金行」固然是上屆墨盃冠軍，第2名「風東來」亦跑贏過「譽滿杜拜」，第3名「心思谷」在英於伊波賽期贏過，亦是今屆墨盃奪標熱門。「浪漫勇士」負重磅兼初跑左轉，加上末段麥道朗騎法，其實並不差，不過覺士盾牠要面對更強的對手，且滿利谷亦是一個對馬匹平衡力要求極高的馬場，且看屆時排檔如何？

「浪漫勇士」因女皇盃一役輕取南下悉尼無敵的「譽滿杜拜」，因而備受寄望，後駒正是其父「杜拜驕驥」配種以來成就最高兼長力最足一匹，反觀在港子嗣暫時以中短途較為首本。今次第3、7及8場都有此系馬列陣，尤其尾兩場的都曾挑戰一哩暫未成功，若「皇仁福星」坐正的話，便是此血系馬在港首匹贏一哩。季內「皇仁福星」兩場配鍾易禮都上名，前仗第2是驚喜，上場則稍嫌中段走得太搶，所以今次亦安排除眼罩轉開縫眼罩，不過直路回氣再騎猶有餘勁，頭馬「駿行星」再出連捷，間接確認這匹4歲馬今季進步，換上田泰安操控應可以做得更好，有望助馬兒打開勝門。

至於尾場同父馬「威武覺醒」賽前已試兩課大閘後追悅目，以賽績看谷草性能遠勝沙田。上季分別在三及四班兩勝谷草1200米，末段造22.13秒及22.39秒，給牠望空衝順，等閒對手並不易擋。本身季內初出跑新鮮感特佳，今場快放馬唔多，3檔起步我估可以居中競跑，只要咬住馬群五六個馬位內，鬥爆一段贏面最高。