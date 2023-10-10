【大道跑】閃電贏開更銳利

周二好多參戰馬到大圈出試，先講快跳馬：「精算其然」希威森跳一段，慢跳充滿朝氣，整裝待發。「美麗滿滿」助手跳一段，輕舒步頭，神采奕奕，施過手術後操足有水準。「高明駿將」巫顯東跳一段，落腳輕巧且力度唔錯。「佳景臨門」賀銘年跳兩段，走勢順暢，但毛色可以再靚。「超音駿馬」楊明綸跳3段，動作繃緊。「勇創派對」希威森跳一段，始終欠缺盛時銳氣。「旅遊高球」梁家俊跳兩段，一貫頭岳岳，步爽身壯健。「着着領先」希威森跳兩段，神閒氣定，勝後更進一步。「小鳥」巫顯東跳一段，韁口稍斂卻欠吸引。「威武覺醒」副練跳一段，神態活躍，去番最佳時候。

至於大圈踱步馬有6匹，全部由助手踱一圈：「川河首駒」朝氣勃勃，正值勇境。「超額認購」平穩走過，上落不大。「幸運天賦」郁身郁勢，依然故我。「令才」有番啖火好現象。「連連歡呼」高頭大馬但夠輕身。「宇宙動力」愈見淡定，確認轉好。

以下是心水推介：

第2場「美麗多盈」前仗沿途望空搶口，上仗搵番遮擋即現虎相，今戰出馬少，照落王牌報名決心盡顯，剛周日出跳步勁力充沛。

第7場「中華英雄」上仗田草1400米路短追近，今次重返勝途，操足試多一課閘，可放心追捧。雖然晨課仍大汗兼伸頸，但情緒唔急快慢由人，尤其拍跳一課一鬆即有反應，狀態一絕。

第8場初步心水揀了「威武覺醒」，但諗諗吓今戰步速會慢，更擔心少了剛周一最後試跑，相反「閃電」贏開更銳利，1檔更好大機會守好位，點計「閃電」都係值博得多！