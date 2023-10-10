【三重彩地帶】方嘉柏強陣「士」氣高昂

方嘉柏大軍壓境，兩場提供都屬意柏廐馬做膽。第3場三班1650米，多駒有份跑總場次034同程，「川河首駒」沿途三疊望空形勢一般仍後追獲亞，比起沿欄慳晒跑第3的「久久為攻」，表現明顯勝一籌，今次兩駒都易配，「川河首駒」換贏馬功臣何澤堯，相對下更完整。

「大學生」及「又龍串鳳」均只落後「川河首駒」1馬位或之內，兩駒該役都比較立油，熱身後可期再進。「燊榮之星」比起上季初贏同程低了6分，今季復出後追有勢，評分已有支持，班德禮兩騎兩位亦合拍。

第4場四班1200米，「國士無雙」前次谷草1000米嫌短旨在熱身也殺入冷腳，上場跑番強項1200米只僅負升班再贏的「幸運旅程」得第3，水準一再確認，復配騎兩次均P的布文，補中決心明顯。

「金運來」上次同程9檔耗力切入，放至埋門轉弱失P，復課加強催谷贏泥閘，今次2檔形勢好得多。「木火同明」轉鄭廐初出即上名，8歲馬操起狀態不作保留，可拚則拚。「新幹線」上場造最快末段追入殿軍，表現進步，韋廐馬近開多數可以持續向上。「超額認購」上季4P場場冷門，經常被忽視，三重彩博分頭這類馬必須兼顧。■海東