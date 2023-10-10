【J臣研究所】升班輕磅一定得

剛周日下午8號波高掛，賽事取消，唔少馬迷都大鬧天文台掛波過早，大可以跑完馬再上8號，不過事實睇嚟，當日傍晚時分已橫風橫雨，天氣不適合作賽，天文台掛波係一個預警機制，即係預測未來幾小時後有危險而作出預警，如果真係如期下午1點鐘跑馬，咁入場馬迷離場時就要面對風暴威脅，安全至上嘅馬會不會想犯險，結果最後掛上9號波，連港鐵都停埋，唔少人趕不切搭尾班車返屋企，所以賽事取消無可厚非。馬會現在應諗緊補賽日期，睇番一路到季尾好似冇太適合日子，可能要調動原有日子遷就。

第4場「金運來」冇大進步，上場走勢有前冇後，完全冇頑抗之力，潘頓肯再騎加上跑法主動，估計賠率會熱，要吼但唔做膽。「木火同明」上場直路攞位有啲意外，熱身後會好，不過里程七七八八，都係難作膽。「國士無雙」今季兩戰全上名，態勇要吼。「新幹線」上場顯露強橫後勁，差一步贏晒，但肯定增程較合適。

第7場馬膽揀「得意佳作」，上仗雖然只贏五班，但走勢遠勝以前，踏入5歲大熟大勇，今次孭輕15磅好跑。「都靈勇士」上季連番搏失，大閘試得好，隨時贏番次。「皇仁福星」有前速，同場快馬實力普通，形勢有利。「皇者驕傲」上季四班贏同程，季內兩戰三班賽輸近，今場落班箭頭所在。「中華英雄」埋門大閘見好，要拖一票。