【分秒在握】過關斬將展武士本色

布文今季上陣57次，只有1次負磅係125磅，其餘全為126磅或以上，換言之騎者現時最低造磅應為125磅，今次布文一口氣接兩匹125磅坐騎，其中尾場「鈁糖武士」上仗以短距離飲恨，今次強配再臨，補中呼聲甚高。

在港策騎的騎師，最低造磅為125磅其實已甚誇張，因為新的賽制下，負磅超過122磅已不容許超磅，而香港平磅賽為126磅，稍一大意，當真連一級賽亦未能騎到，而部分二級賽，一年內贏過一級賽的孭128磅，而未贏過的負123磅，如此亦大大局限了揀坐騎的彈性。不過布文始終係頂級騎師，縱使負磅上有諸多制肘，依然能取得好成績。

今次列陣尾場的「鈁糖武士」，向來跑快活谷短途表現特別醒，馬匹歷來9戰谷草1200米得3冠3亞入Q率逾六成就係明證。此駒上仗季內初出即跑強項，不幸抽了最外的11檔，早段避免被頂在外疊，因此就愈縮愈後至尾列，不過到轉彎前，馬匹已沿欄追回不少失地，但馬匹轉直路彎時外閃，鞍上人陳嘉熙要努力操控方能沿欄力追，好可惜直路鬥落之下，衝刺僅僅不及「量化歡騰」輸短頭位，這亦埋下易配的伏線。今次布文接手排9檔，幸好同場快馬不算多，此駒肯搶的話，相信早段有力切入二疊走4、5位，而上季最後一次勝出，正正就係走位4 4 1贏馬，且看今次又能否順利食出尾胡了。

■長風

第8場 7鈁糖武士 5閃電

8駿步騰飛 3威武覺醒