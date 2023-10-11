【場地點樣】谷草A欄夜賽預測好地

跑馬地馬場今晚夜賽馬照跑，共編8場草地賽事，以全闊A欄進行競逐，開跑時間比慣常8場賽事提前5分鐘，頭場開跑時間為晚上7時10分，敬請馬迷留意。

就目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.72。正所謂雨過天青，打完風雖然周初持續有雨，昨日場地預測為「好至黏地」，隨着天色緩和，天文台今日更預測部份時間有陽光，以跑馬地呢條神奇跑道，分分鐘到今晚，一如上周三，掛牌跑好至快地，絕非奇事。

A欄夜賽今季已响開鑼夜賽跑過一次，排檔偏差唔算明顯，前置後上都有頭馬見面，雖然上半場賽事都係以5檔之內着數，但下半場耙地後，形勢大逆勢，尾三場短途場合，頭二名馬匹，全部都係外檔號碼組合(8、10檔，9、8檔，9、11檔)，綜觀呢幾場有表現外檔馬匹，關鍵仲係取決於鞍上人，是否積極殺埋欄位或於二疊搶佔好位，反而靠後上排外檔馬匹，就會稍為下風。

今季首次A欄夜賽，霍宏聲與梁家俊雙雙起孖，兩人就包辦咗上述3場短途賽事嘅頭馬，而霍宏聲已一再提醒各位，今季首戰一再展現佢谷草A欄專家威力，呢晚所騎3件冷味十足。

至於上季谷草A欄之最，贏咗19W嘅潘頓，雖然首戰無馬贏，但一哥谷草賽事較慢熱，頭馬次數循序增加，經過上次熱身後，今次重返A欄跑7場，當然不能小覷。