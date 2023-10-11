貴婦人之後 Sunday Racing周日炮製另一匹三冠雌馬

講到星期日海外賽事，日本方面，响京都競馬場舉行嘅3歲三冠雌馬尾關秋華賞，Liberty Island能否成為JRA賽馬史上第7匹三冠雌馬，自然係矚目焦點。

Sunday Racing寄望自2012年「貴婦人」之後，Liberty Island可以再為賽馬集團，帶來另一匹三冠雌馬，Liberty Island自出道至今，只係跑咗5仗，獲得4冠1亞，今年踏入3歲，專攻三冠兩關未逢敗績，首關勝出櫻花賞(一千堅尼)，大外一氣單靠半條直路，就此後上奠局，賽後更被當地譽為「杏目」翻版，因為同「杏目」贏菊花賞贏馬姿態，如出一轍。

跟住响次關優駿牝馬(橡樹賽)，由1600米跳至2400米贏馬，一樣無難度，而且更以6馬位狂勝對手，而且刷新咗同主「貴婦人」，2012年以5馬位之先贏呢場賽事嘅最遠紀錄。兩場贏馬姿態，成為今屆三冠雌馬，可以講係眾望所歸。

呢匹由冠軍級中內田充正訓練嘅「大鳴大放」囡囡，將會繼續由川田將雅出戰秋華賞，原裝人馬力爭完成三冠使命，上場於橡樹賽之蹄下敗將，當中二至六名馬匹，亦會再度列陣，跑獲第4之Ravel，去季响一場1600米嘅2歲三級賽將之擊敗，正正係打破Liberty Island不敗身唯一剋星，雖然响橡樹賽不敵，會唔會响今次縮程2000米嚟個大逆轉，大家不妨手拭目以待。