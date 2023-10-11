菊花賞參賽名單公布 雷神人未到先擸筍盤

日前JRA已經公布咗菊花賞獲選出賽馬匹名單，18個出賽席位未有滿額，只得17駒參戰，而响皋月賞(二千堅尼)、東京優駿(打吡大賽)首兩關賽事，兩匹歡喜冤家：「初日高昇」、「鍵琴高奏」(各贏一關)，响最後一關3000米大長途賽事，又再狹路相逢。

「初日高昇」落實由橫山武史出戰，而「鍵琴高奏」就會由莫雷拉出戰，雷神呢輪行程相當緊湊，澳洲、巴要兩邊飛，跑埋星期六嘅考菲爾德堅尼，佢又會飛去日本，繼續响當地客串一個月，而菊花賞首個大賽日，人未到已經擸咗見爭標餐士馬。

雷神客串期間，接到呢匹大賽餐士馬嘅邀請，自然無任歡迎。Carrot Farm搵重量級海外客串騎師接棒，取代咗上場贏打吡嘅連達文，部署上絕對係正確策略，因為上場能夠力壓「初日高昇」奪冠，擺明係連達文技勝橫山武史，

以馬論馬，「初日高昇」分屬「北部玄駒」子嗣，老竇都贏過菊花賞，長力毫無疑問，而且三冠頭兩關展現嘅凌厲後勁，剛戰如非橫山武史直路發揮麻麻，「鍵琴高奏」要贏亦未必咁易，睇吓Carrot Farm呢次安排雷神接棒，係咪可以又一次恰死武仔。