殷利殊出賽馬匹拍賣會 晴王馬主入貨力撐米高

尋日澳洲舉行嘅殷利殊出賽馬匹拍賣會(2023 Ready2Race Sale)圓滿結束，而呢個拍賣會向來都深受香港買家歡迎，今年98出售馬匹之中，單係由香港買家購入共有27匹，比例相當多。

全場最高拍賣價頭3位馬匹，都係香港買家。最高價1匹Lot.97「巨富」(Capitalist)栗色兩歲雄馬，透過香港嘅販馬公司，以40萬澳元成交，雖然唔知屬於邊位馬主，但就肯定會運港服役。

第2高價出現兩匹，同為37萬澳元，Lot.32「至高無極」(I Am Invincible)棗棕色雄馬，由「晴王」馬主吳廷傑，以個人名義Keith Ng投得，由於與鄭俊偉合作愉快，此駒日後來港，亦會交其訓練；Lot.37出自美國三冠王Justify棗色雄馬，以香港馬主梁柏濤與練馬師凌靄琛名義購入。

售價35萬澳元嘅馬匹亦兩匹，其中Lot.205「摘星勇驥」(Zoustar)棕色雄馬，係韋達透過當地馬販投得。

此外，響今次拍賣會，練馬師方面分別有姚本輝、丁冠豪同廖康銘以個人名義入貨，當中輝哥至為積極，共投得3駒。