【賽後報告】創福威流鼻血 佳運發未力策到底潘頓有解釋

是晚賽後報告撮要：

第1場：「創福威」賽後發現流鼻血。賽後，希威森表示，他認為此項1000米賽事早段步速偏快，不適合「精算其然」發揮，而坐騎在較長途程上在領放下主宰大局時最適合發揮。練馬師呂健威同意希威森的看法，他表示將試圖讓「精算其然」下仗增程角逐。

第2場：「美麗多盈」轉直路彎時內閃，入直路時向內斜跑，繼而被騎師艾道拿修正。直路上在催策下持續內閃。

第3場：賽後，巫顯東表示，「高明駿將」在前列走勢暢順，但於入直路時在催策下開始發出異常呼吸聲，並自該處起墮退。「連連歡呼」出閘笨拙，自550米處起受困而未能望空，接近250米處時在「高明駿將」與「美麗滿滿」之間未能望空之際收慢。

第4場：「新幹線」在亮相圈內以後足豎立，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「新幹線」出閘時十分笨拙。

「木火同明」於宣佈覆磅完畢前，田泰安及練馬師鄭俊偉均曾觀看賽事影片，以確定是否有理據以「天足貓」於末段向外斜跑為理由，抗議該駒的頭馬資格。他們決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第5場：賽後，「育成精彩」艾道拿表示，接近600米處趨近首個彎位時，坐騎在催策下開始發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「龍東傳承」氣管內有很多血。

布文（「奇寶」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「勁無敵」下向外斜跑，導致該駒須勒避及失去應有的跑線。小組判罰布文由10月25日星期三開始停賽，直至10月30日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組認為布文的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第2級。

第6場：周俊樂（「財駿」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑過100米處時他容許坐騎向內斜跑，並在尚未帶離「至尊高飛」下催策坐騎，導致「至尊高飛」須勒避。小組判罰周俊樂由10月29日星期日開始停賽，直至11月2日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第2級。

被查詢有關「佳運發」於末段的騎法時，潘頓表示，他在聽到外側的騎師呼喊後停止催策坐騎，因為他擔心或正造成干擾。他說，他因而將坐騎向內移入，但其後聽到策騎「上校」的見習騎師鍾易禮呼喊，因而修正坐騎及未能力策坐騎至終點。小組接納潘頓的解釋。潘頓未能就坐騎令人失望的表現提供解釋。「勇趣」發現心律不正常(第2次)。「喜傲龍」右後腿不良於行及右後蹄系部有傷口。

第7場：巫顯東表示，「小鳥」沿途外閃，轉直路彎時走外疊，其後在直路上轉弱。

一般事項：

練馬師大衛希斯因違反晨操規例而被罰款3,000元，事緣他於10月10日星期二早上安排旗下3駒進行1800米快操，而根據晨操規例的規定，他只獲許安排兩駒進行相關操練。