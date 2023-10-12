廖康銘：我原本諗住剛周日開齋 點知取消賽事...

來自澳洲的廖康銘，於今日晚上的跑馬地賽事中，憑「國大合」的出色表現，贏得他在港從練後的首場頭馬，廖康銘賽後表示，此駒今次之勝，為他帶來了驚喜。

廖康銘本預期，原擬於剛週日(10月8日)上陣的「妙算歡騰」或「東風壹號」已可為他建功，但由於香港受颱風「小犬」影響，當日的賽事結果取消。

現年55歲的廖康銘，來港前在澳洲擔任練馬師時已贏得逾400場頭馬，而今季在港首8次賽事中，廖康銘僅派馬參賽12次。從練前曾為騎師的廖康銘，在今次週三賽事憑「國大合」取得突破之前，展現了無比的耐心。

廖康銘在夥拍希威森取勝後說：「能取得首場頭馬當然高興，我本預期在剛週日的賽事便可打開勝利之門，但賽事最終取消，本來有機會為馬房建功的兩駒亦只有再等待。無論如何，能贏得頭馬，我實在雀躍萬分。」

「我剛出席悉尼的兩歲馬拍賣會，但及時於今日下午趕返香港督師，結果證明一切都是值得的。來港從練一直是我渴望已久的事情，今晚能取得在港首捷，令我相當振奮。」廖康銘續說。

「國大合」於今晚贏馬前在港10戰均未能上名，但此駒的父系「比亞路」卻與廖康銘早有淵源。曾在澳洲5捷於一級賽的「比亞路」，在澳洲的晨課及試閘很多時都由廖康銘一手包辦。

廖康銘說：「『比亞路』一生中的大部分時間均由我策騎。至於『國大合』則每星期都見有顯著的進步，希威森亦不時在晨課中策騎牠進行操練及試閘。」

「『國大合』一直循序漸進，續有進步，由於9檔欠佳，賽前確有多少影響了我的信心，所以我只認為牠有不俗的位置機會，事實上，當牠在陣上早段居於包尾位置之時，我當時預計馬兒大抵會於直路上追前而跑入位置，現時牠能以如此出色的姿態贏馬，確實令我喜出望外。」廖康銘續說。