兩大星級見習生 周末首次闖珠峰

Zac Lloyd同郭步陛一齊有份參與今屆珠穆朗瑪峰錦標。(圖川：Getty Images)

今個禮拜六馬會將從澳洲蘭域馬場即時轉播珠穆朗瑪峰錦標賽馬日，其中總獎金高達2000萬澳元嘅珠穆朗瑪峰錦標，自然係焦點所在。話晒豐厚獎金當前，12個擁有馬匹提名權嘅單位，各自攞咗70萬澳元購入參賽名額嘅提名權，梗係會搵最好嘅騎師為自己馬匹效力。不過，今屆珠穆朗瑪峰錦標出現歷史性場面，就係首次有見習生參與，仲要唔止1個，就係近年炙手可熱嘅兩位星級見習生，勞愛德囝囝Zac Lloyd同埋郭步陞喇。

Zac Lloyd將會夥拍由甘敏斯訓練嘅3歲馬Cylinder上陣，而郭步陞就會策騎4歲馬「晚上好」(Buenos Noches)出戰呢場1200米短途大賽。對於可以參與此項盛事，Zac Lloyd坦言非常興奮，事關佢爸爸勞愛德喺2017年曾替「候勝」(Houtzen)執韁角逐首屆珠峰大賽，結果取得第7名，估唔到自己可以跟隨爸爸步伐，同樣有機會參與珠穆朗瑪峰錦標，佢亦感謝甘敏斯同埋擁有出賽權嘅馬主James Harron嘅信任。

至於郭步陞都話冇諗過自己有機會跑珠峰大賽，佢話專登搵咗贏過3屆呢項賽事嘅麥維凱取經，希望可以喺今次賽事攞到好成績。