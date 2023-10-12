今季田草1200米外檔得1W 實現夢想12檔點算？

今期沙田賽事，第7場1600米G2沙田錦標固然有好多人留意，事關上屆香港一哩錦標冠軍「加州星球」復出，卻改由布文掛帥，而潘頓就為上季最大進步馬匹「永遠美麗」效力，單係呢個對碰已經夠晒精彩。不過，尾場二班田草1200米，亦有羅富全訓練嘅明星馬「實現夢想」出擊，相信好多人都想睇吓呢隻馬初跑轉彎途程嘅演出。

「實現夢想」上季3戰全勝兵不血刃，結果由52分加至85分，今季復出跑上季全輸過嘅1000米直路賽，被捧成1.3倍大熱門，點知喺嗰場只得5駒參戰嘅賽事跑包尾，演出令人非常失望，但即使初逢敗績，羅富全同埋鞍上人何澤堯都認為馬兒能夠從中獲益，今次亦決定增程出擊，賽前試一課泥地1200米更輕取「加州星球」個多馬位，走勢吸引。

不過，「實現夢想」今次初跑田草1200米卻抽12檔起步，雖然近3季田草A+3欄1200米嘅12檔成績唔差，但今季跑咗13場田草1200米，只得1駒可以抽10檔或以外掄元，就係開鑼日贏五班同程嘅「我為您」，究竟「實現夢想」能否克服難度？不妨抵目以待。