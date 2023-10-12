【蹄聲妙影】何澤堯上訴 攝記都要到

呢幾日網上討論區，仍然係何澤堯因未有力策「喜至寶」失去半場頭馬，間接令馬主及投注者蒙受損失，因而被重罰停賽10個賽馬日嘅爭議事件，其實當晚兩匹頭馬嘅馬主羅生同梁生，互相推讓誰先拉頭馬嘅皆大歡喜畫面，係完全感受唔到有人因冇咗半場頭馬而失落咯。

反而攝記大舊得知電算機打出平頭冠軍後，就全程頭耷耷影相，事關佢投注咗「喜至寶」齋W，仲要係大大注一棍毆落去嗰隻，諗住追番條數，早餐可以轉凍飲，之不過飲熱飲都唔係大問題，只係佢百份百估到何澤堯一定會上訴，同埋預計咁大單嘢好快會排期，要去番跑馬地馬場研訊室早上進行，大舊諗起朝早影完晨操，喺沙田馬場記者室執完相傳埋相後，就要直接過海採訪就腎上腺飆升，到時莫講話熱飲，小解都要忍忍，寧早莫遲，否則當事人早到的話，走咗雞就冇貨交。

記得好耐以前，有位華將曾經又係因未有力策坐騎至終點，需要喺跑馬地研訊室度受審，時間又係晨操後，而呢位華將就醒目，一早喺麥記外賣早餐入過磅室醫肚先，入滿油先有牙力迎接大審判，當時東星個肚一路打鼓一路拍攝，至今仍歷歷在目！

初步提供:

第3場1「百發百中」

第8場8「好拍檔」

■東星