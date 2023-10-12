沙田錦標真係單打獨鬥？計往績捧長途馬有驚喜

「將王」貴為遮打盃冠軍，今次縮程跑一哩嘅威力又會點？

周日跑沙田錦標，似乎賽事焦點就只集中喺「加州星球」衞冕，與7捷新星「永遠美麗」單打獨打呢個戲碼，係咪意味同場對手只係陪跑？

睇番近10年沙田錦標歷屆得主，無疑頭馬不乏「美麗傳承」、「金鎗六十」，以至「加州星球」呢啲一哩專家，但跑開2000、2400米嘅長途良駒，季初憑新鮮感縮程跑呢場錦標，原來製造唔少驚喜。

就以疫情前後近4屆賽事，「金鎗六十」、「加州星球」各贏一屆之外，梅花間竹嘅賽果，其餘兩屆分別有「跳出香港」同「勇戰神駒」兩匹長途氣袋爆冷捧盃﹐較早前亦有跑開2000米嘅「威爾頓」同「軍事出擊」，一樣可以喺季初階段縮程得手。

今次賽事都有唔少長途良駒，以今場作為進軍國際賽重要熱身，雖然話跑開2000米或以上途程，憑新鮮感兼本身卡士縮程跑短，比起擂台躉「加州星球」頂磅迎戰，偷襲能力一啲都唔可以低估。

呢屆沙田錦標，正宗頂級長途馬分別有上屆遮打盃主「將王」、「發財先鋒」，以至柏廐「多巴先生」、「直線力山」一對，呢4匹馬之中，結合馬匹實力狀態，不妨推敲吓，當中邊一匹夠資格，能夠成為一路奇兵。